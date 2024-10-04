Kritik MGK öncesi ‘Cumhur zirvesi’

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Bahçeli'nin Ankara Beytepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü. Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere, yeni dönemde Meclis'e sunulması planlanan kanun tekliflerinin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uyguladığı soykırım ve yayılmacı politika ile Türkiye'nin alacağı tavır masaya yatırıldı.

SON KARARLARI PAYLAŞTI

Cumhur zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birisi İsrail'in Gazze soykırımı ve İran-İsrail ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının etkileri oluşturdu. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere tepkisi de detaylı olarak ele alındı. Türkiye'den Gazze'ye yönelik insani yardımların da üzerinde durulduğu öğrenildi. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze ve Lübnan diplomasisine dair son kararları da yine Bahçeli ile paylaştı. 30 Ağustos resepsiyonu ve TBMM yeni yasama yılı açılış konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İç cephe" vurgusu yapmış, ardından Bahçeli de aynı çıkışı yaparak, "Sarsılmaya çalışılan iç cephemiz, dağıtılmak istenen birliğimiz ve dirliğimizdir, buna göz yumamayız, yummayacağız. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin" açıklamasında bulunmuştu.

İÇ CEPHEDE BİRLİK MESAJI

İki lider iç cephedeki birlik ve dirliğin sağlanması, bunun için atılması gereken adımlar, muhalefet partileri ile bu minvalde yapılması planlanan görüşmeler ve önümüzdeki sürecin yol haritasını ele aldı. Erdoğan'ın, BM 79'ncu Genel Kurul nedeniyle New York'ta gerek BM çatısı altında gerekse TÜRKEVİ'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmeler hakkında Bahçeli'yi bilgilendirdiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Arnavutluk ve Sırbistan'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın, ekim ve kasım aylarında katılacağı zirvelerle ilgili de Bahçeli ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın 23-24 Ekim'de BRICS zirvesine katılması, Kasım ayında ise Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile COP29 zirvesine katılması bekleniyor. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı kapıda uğurladı.

MGK'NIN GÜNDEMİ TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU'DAKİ POZİSYONU

Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısına katılmak için yola çıktı. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eden Erdoğan'ın toplantı masasında, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler yer aldı. Ortadoğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırıldı. MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyi'nde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konuları da gündeme geldi.