Türkiye ortalamasının altında sezaryen doğuma Emine Erdoğan’dan plaket

Sağlık Müdürü Halil Nacar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Devlet Hastanesi ekipleri ile birlikte katıldıklarını ifade etti. Nacar, "Adana genelinde 8 adet sağlıklı hayat merkezi ve hastanelerimizde bulunan gebe eğitim okulları ve gebe sınıflarında, vatandaşlarımıza yönelik doğum öncesi, doğum anı ve sonrasına yönelik beslenmeden fiziksel egzersizlere, gebe bakımından bebek bakımına kadar oldukça detaylı eğitimler tamamen ücretsiz olarak verilmektedir" diye konuştu.

Ebe ve gebelik planlayan tüm vatandaşların alanında uzman personellerin görev yaptığı gebe okullarına başvurup tamamı ücretsiz eğitim programlarımından yararlanılabileceğini de kaydeden Nacar, "Söz konusu projeye verdikleri desteklerinden dolayı Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.