Katil İsrail, BM barış gücü askerlerinin "kazara" yaralandığını iddia etti

Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, İsrail ordusunun saldırısı sonucu 2 UNIFIL askerinin yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Shoshani, UNIFIL askerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurlarıyla yaşanan çatışmada "kazara" yaralandığını iddia etti.

İsrail ordusunun bu tür olaylardan "derin endişe duyduğunu" savunan Shoshani, olayın incelendiğini aktardı.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL'İ HEDEF ALDI

UNIFIL, Ras Nakura bölgesindeki merkezinin bu sabah patlamadan etkilendiğini bildirmişti.

UNIFIL'e ait bir gözetleme kulesi yakınındaki 2 ayrı patlamada BM barış gücünde görevli 2 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldığını, bir UNIFIL gözlem kulesini de "Merkava" tankı ile vurduğunu duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava" tankı ile gözlem kulesine düzenlenen saldırıda da Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.

UNIFIL, dün de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.