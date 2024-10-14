AK Parti il ve ilçe kongreleri başladı

il ilçe kongreleri ile birlikte büyük değişim ve dönüşümün yaşanacağı Nisan 2025'teki büyük kongrenin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 12 Ekim'de il ve ilçe kongreleri başladı. Erdoğan kongrelerin başladığı tarihte teşkilat mensuplarına gönderdiği video mesajda, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA SANDIĞA GİTTİ

AK Parti İzmir Teşkilatı'nın ilçe kongreleri önceki gün Karabağlar ile başladı. Dün ise AK Parti Karşıyaka 8. Olağan İlçe Kongresi, Örnekköy'de bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye ilçe başkanlığı için tek aday olarak mevcut ilçe başkanı Selahattin Köse katıldı. Köse, tek aday olarak ilçe başkanı seçildi. Divan Başkanı AK Parti Yerel Yönetimler İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya oldu. Başkan Köse, "Karşıyaka'yı AK belediyecilik ile tanıştırmaya hazırız. Meclisi bile yönetemeyen belediye başkanı meclis üyelerimizi susturmaya çalışmakta. Biz hukuksuz işleri takip edip peşinde olacağız"dedi.

DEĞİŞİMİN YOL HARİTASI

4-28 Mayıs 2023 ve 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından "Milletin mesajını aldık gerekli adımları atıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, kadrolarında değişikliğe gitti. 588 il ilçe başkanı değiştirildi. Yerel seçimlerin ardından Erdoğan, büyük değişim için büyük kongreyi işaret etti. Parti kadrosunda yapacağı değişimin yol haritasını ise şu cümlelerle ifade etti: "Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan, milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz."