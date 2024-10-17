Erdoğan’dan teröre karşı işbirliği mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ziyareti kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

SAVAŞ ALANINA DÖNME RİSKİ

Görüşmede, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade eden Başkan Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi. Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

KALKINMA YOLU KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi. Erdoğan içinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı. Barzani ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile de bir araya geldi.

DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan programı kapsamında, Barzani ile görüşmesinin ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Öte yandan dün Malatya'da meydan gelen depremle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile telefonda görüştü ve devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.