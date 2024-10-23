‘Biz bu görev için ölümü göze aldık’

Manisa Saruhanlı'da uzun yıllar görev yapan ve birçok başarılı operasyona imza atan Savcı Yavuz Engin, Yenidoğan adı verilen çeteyi çökerterek Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. 1989 yılında Almanya'da doğan Savcı Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğretimini Bolu 50. Yıl Anaokulu ve Ortaokulu'nda tamamlayan Engin, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde aldı.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, tehditlere boyun eğmeyerek Yenidoğan çetesini çökertti.

ADALET FİGÜRÜ OLDU

Yavuz Engin, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında buradan mezun olan Engin, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına adım atan Engin'in ilk görev yeri Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu. Uzun bir dönem burada görev yapan Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi edildi. Yenidoğan çetesi davasında gösterdiği kararlılık ve cesaretle tanınan Engin, adalet mücadelesinde önemli bir adalet figürü haline geldi.

'AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN'

Kendisini sözde emekli İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in, Savcı Engin'e odasında bu çetenin ne kadar tehlikeli olduğunu uzun uzun anlatması ve "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz" sözleri Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, çete üyesi Zengin'in bu talebini, ters kelepçeyle adliyeye getirilirken kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer alarak karşılamış oldu (!) Mağdur aileler ise Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getiriyorlar.

'KİMSEDEN KORKMAM'

Yeni Asır'a konuşan kahraman Savcı, "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.

Devletin verdiği görevi yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" dedi.

"KURT İNİNE GİREN ÇAKALIN AKIBETİ PARÇALANMAKTIR"

Savcı Yavuz Engin'i tebrik eden MHP lideri Devlet Bahçeli de ülke gündemine oturan çeteyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Bebekleri kalp kaldırmayacak yöntemlerle öldüren yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Yenidoğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebeğe aslında haksızlık yapılıyor. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, kana susamış katiller güruhudur. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, MHP'yi karalayan şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında üstlendiği görevin itibarını koruyan Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i kutluyor, tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır" dedi. Savcı Yavuz Engin ise, Bahçeli'nin sözleri için teşekkür ettiğini belirtip, "Ben sadece görevimi yaptım" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün katıldığı bir programda Yenidoğan çetesi ile ilgili bilgiler verdi. Memişoğlu, Yenidoğan çetesiyle ilgili olarak, "olay medyada ortaya çıktıktan sonra hastaneler kapatıldı" şeklindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Dezenformasyon tabii ki bilmeden yapılabilir, gerçekten biz de iyi anlatmamış olabiliriz. İşlenen suçları ancak eylül ayında ispatlayabiliyoruz ve illiyet kurabiliyoruz. Bu da savcının haziran sonunda yazdığı 'bu illiyeti araştırın' demesiyle oluyor. Çünkü dosya hep giz- li. Yani şunu söylüyorum. Biz diyelim dikkate almasaydık, gittiler, denetlediler bir şey bulamadılar, illiyet yoktu ortada anlatabiliyor muyum? Topluma şunu ifade ediyorum, biz sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Bunlar devam edecektir. Bu konuda çürük elmaları bulup, gereğini her zaman yapacağız" dedi.