FETÖ dağılmaz, tıpkı PKK gibi çoklu yönetilir”

ASKERİ casusluk kumpasının en büyük mağdurlarından biri olan emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası örgütün nasıl dizayn edileceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖRGÜT DAĞILMAZ"

BAŞBUĞ, elebaşının ölümüyle örgütün dağılmayacağını ifade ederek, PKK gibi çoklu bir yapıyla yönetileceğini söyledi. Coşkun Başbuğ, "Gülen denilen papaz, ait olduğu topraklarda öldü, vatansız bir kişi olarak da defnedilecek. PKK elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığında örgütte bir dağılma olmadı ve sistem işlemeye devam etti. Abdullah Öcalan denilen katil cezaevinde ve yıllardır durdu mu PKK? Durmadı. Niye? Yöneten o değildi ki. Gülen'de olduğu gibi. Amerika, sistemi zaten kendi kuruyor, kendi işletiyor. FETÖ elebaşının ölümüyle, FETÖ'de de benzer bir taktik izlenir mi? Bana göre Amerika'nın başka şansı yok. Ben Amerika'nın bu yeni süreçte, daha çoklu bir yapıyla yola devam edeceği kanaatindeyim. Örgüt dağılmaz, dağıtmazlar. Amerika, 100'ün üzerinde ülkeye, giremediği İslam ve Türk dünyasına bu örgüt üzerinden girdi. ABD, bu örgüt üzerinden açtığı okullarla ve yerleştirdiği öğretmen kılıklı CIA ajanlarıyla süreci istediği noktaya getirdi. Dolayıyla bu kadar masonik bir yapıyı Amerika kolay kolay dağıtmaz" dedi.