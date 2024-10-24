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FETÖ'de teröristbaşının cesedini gizleme telaşı! Kalleşi gömecekleri çukuru böyle açtılar

ABD’de vatansız olarak can veren hain Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki çiftlikte toprağı kirletecek. FETÖ elebaşının gömüleceği yerin görüntüleri ortaya çıkarken, örgüt içinde panik havası hakim. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesinde kazılan mezarın etrafına sarı şerit çekildi, üzeri ise branda ile kapatıldı.

AA
FETÖ’de teröristbaşının cesedini gizleme telaşı! Kalleşi gömecekleri çukuru böyle açtılar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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