Yenidoğan İddianamesi hazır: 180 yıldan 589 yıla kadar hapis

İSTANBUL'DA, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında iddianame kabul edildi. Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıla kadar hapis cezalası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 180 yıldan 589 yıla kadar hapis isteniyor.

KKTC'DE BEBEK ÖLÜMLERİ:&NBSP;5 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Öteyandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.