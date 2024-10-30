Başkan Erdoğan, Meral Akşener hakkında açtığı davalardan feragat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.