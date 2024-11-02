Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2024 MEB KASIM TATİLİ TARİHİ

Milyonlarca öğrenci Kasım ara tatilinin tarihini merak ediyor. Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2024 Kasım ara tatil tarihi ne zaman? soruları araştırılıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...
2024 ARA TATİL (KASIM AYI TATİLİ) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor.
MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ÖĞRETMENLERİN ARA TATİL SEMİNERLERİ ÇEVRİMİÇİ OLACAK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.