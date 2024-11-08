Almanya, Avrupa ülkelerini kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk almaya çağırdı

Olaf Scholz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği olarak, Avrupalılar olarak güvenliğimiz için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu özellikle başarılı olacaktır" dedi.

Avrupa'nın ve dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile savaşın, Avrupa'ya geri döndüğünü belirten Scholz, "Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve bu savaşı değişmeyen bir vahşetle sürdürüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanması tehlikesini sürekli görüyoruz. İşte bu nedenle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bir arada durması ve birlikte güçlü olması gerekli ve doğrudur" diye konuştu.

Scholz, Almanya'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenme çabalarına dikkati çekerek savunma harcamalarındaki önemli artışla birlikte ülkesinin artık NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefine ulaştığını kaydetti.

Alman Başbakan, diğer Avrupa ülkelerine de aynı yolu izlemeleri çağrısında bulundu.

Budapeşte'deki zirvede ABD'deki başkanlık seçimlerini de ele almanın doğru ve gerekli olduğunu belirten Şansölye, "Çünkü ABD gerçekten de Avrupa'nın en önemli müttefikidir. Transatlantik iş birliği ve NATO çerçevesinde güvenliğimiz için birlikte hareket ediyoruz. Gelecekteki Amerikan Başkanı ile iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bunun nasıl başarılabileceği sorusu tartışmamızın konusu oldu" ifadelerini kullandı.