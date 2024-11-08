MSB: ABD’nin sözlerine değil icraata bakılmalı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair, "Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız.

ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/ SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" diye konuştu.

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK

Kaynaklar, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin de, "Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır.

Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir.

Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir.

Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

2 BİN 457 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise basın toplantısında terörle mücadele konusunda bilgileri verdi. Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur" dedi.