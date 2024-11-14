ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor

Trump, 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kabine oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ile eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in ikinci başkanlık döneminde Trump'ın görevlendireceği isimler arasında yer alacakları varsayılıyor.

Trump, Rubio'yu Dışişleri Bakanlığına, Ratcliffe'i ise Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için düşündüğünü belirtirken, bu isimlere ek olarak Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı, Adalet Bakanlığına, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı. South Dakota Valisi Kristi Noem'i de İç Güvenlik Bakanlığına aday göstereceğini duyurdu.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steven Witkoff'u atayacağını duyuran Trump, eski Arkansas Valisi Mike Huckabe'yi de İsrail'e büyükelçi olarak atamayı planladığını açıkladı.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, daha önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Kongre üyesi Elise Stefanik'i ve ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i, getireceğini duyurmuştu.

KABİNEDEKİ ROLLER VE ONAY SÜRECİ

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor, ancak bu sayı başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

2016 yılındaki seçimleri kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de göreve gelen Trump, o dönem Senatoda çoğunluk Demokratlarda olduğu için birçok kabine üyesi adayının onay süreci için aylarca beklemek zorunda kalmıştı.

5 Kasım'daki seçimlerde Senatoda 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu ele eden Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yeni kabinesinin daha hızlı onay alıp göreve başlaması bekleniyor.