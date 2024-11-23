Gazze kasabı kapana kısıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin yankıları sürüyor. Söz konusu karar, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hesap vermesi açısından dönüm noktası olarak görülüyor.

AB'DEN 'UYGULAYIN' MESAJI

UCM'nin yaptığı açıklama sonrası dünyanın birçok ülkesinden tutuklama kararıyla ilgili olumlu mesajlar verildi. Fransa ve Hollanda, Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini uygulayacaklarını duyurduktan kısa bir süre sonra birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere onlarca hükümet karara saygı duyduklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Başkanı Josep Borrell de tutuklma kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, kararın "bağlayıcı" olduğunu vurgulayarak, mahkemeye taraf olan tüm ülkelerin "ki buna AB'nin tüm üyeleri dahil" kararı uygulaması gerektiğini söyledi. UCM'nin kararı kapsamında Netanyahu ve Gallant'ın, Çekya, Macaristan, Polonya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, İspanya, Avustralya, Kanada, Seyşeller, Güney Afrika, Kıbrıs, Güney Kore, Arjantin ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye giriş yapamayacağı öngörülüyor. Bu geniş kapsamlı seyahat yasağı, UCM'nin kararlarının ciddiyetini yansıtırken, İsrail için potansiyel diplomatik sonuçları da beraberinde getirmiş oldu. Uzmanlar, Netanyahu'nun İsrail'den çok fazla çıkamayacağını belirtirken bu durumu bir 'kapan'a benzetti. Öte yandan, karara karşı çıkan ülkeler de tepki mesajları yayınladı. ABD, Arjantin ve Macaristan, UCM'nin aldığı tutuklama kararına saygı duymadıklarını açıkladı. İsrail'in önümüzdeki dönemde Batı'dan aldığı desteğin azalacağı öngörülürken, giderek yalnızlaşması bekleniyor. Netanyahu'nun olası yakalanma ihtimali de tartışma konusu. Çünkü, UCM'nin kendi kolluk gücü bulunmuyor.

LAHEY'E TESLİM EDİLMELİ

Bu nedenle tutuklama kararlarının uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince üye ülkelerin yükümlülüğünde. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye üye 124 ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamları tarafından tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Interpol ile yakın işbirliği yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü operasyonları da önemli destek sağlıyor.