  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem TBMM'de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

TBMM'de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

İç güvenlik düzenlemelerini içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre bekçilere, yeterli şüphe varsa kişiyi elle kontrol edebilme yetkisi verildi.

HABER MERKEZİ
TBMM’de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

TBMM’de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

Yeni düzenlemeye göre izinsiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere 96 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

TBMM’de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetkiler tanındı. Bekçiler, sadece "silah bulundurma"ya ilişkin kuvvetli şüphe halinde üst araması yapabilecek. Bunun dışında üst arama yapamayacak.

Araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

TBMM’de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

Ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yasaya göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ya da bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet personelinin ölümü halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılması hükme bağlandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA