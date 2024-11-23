TBMM’de kabul edildi! Bekçiler üst araması yapabilecek

Ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yasaya göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ya da bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet personelinin ölümü halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılması hükme bağlandı.