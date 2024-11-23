Bebek katilleri tek tek hesap veriyor! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında...

Son dakika haberleri... Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.
Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya çok sayıda avukat ve basın mensubu da izleyici olarak katıldı.
"İNSANI İNSAN YAPAN NE KADAR DEĞER VARSA KAYBETTİM"
Fırat Sarı, savunmasına şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 2 ay önce savcı tehdit edilince kamuoyunda olay büyüdü. Toplumun etkilendiği bir durum oldu. Mahkemeye gelmek istedim. Ama hayata dair bir beklentim de kalmadı. Saç ekimi yaptırmadım. Hesaplarıma bakılsın. Param da yok. Aksine borcum var.
Örgüt yöneticiliğinden yattım. Sonra da örgütten ayrıldım. FETÖ kalkışmasından dolayı devletle bağım koptu. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa hepsini kaybettim. Hepsi benden söküldü.
"DAHA FAZLA TEKLİF GELDİ, HEPSİNİ KABUL EDEMEDİM"
Esenyurt ve çevresinde çok sayıda bebek doğuyor. Tıp merkezlerinde doğan bebeklerin sevk edilmesi lazım. 112 bu konuda eksik kalıyor. Bebeklerin herhangi bir yere sevki 4-6 saat arası sürüyor. Benim Tıp merkezindeki bebeklere bakmışlığım da var. İddianamede yer alan usulsüz sevk konusu bu. Sonra bana bazı hastanelerden yenidoğan bölümünü işletmem konusunda teklif geldi. Bu yapıyı gördüm. Yaparım diye düşündüm ve başladım.
Sonra İlker de geldi. Sonra daha fazla da teklif geldi. Bu işi iyi yapıyorduk. Hatta hepsini kabul edemedim. Özel hastaneler doğal olarak para kazanmak ister. İyi hizmet vermek de ister. Biz işletmeyi aldık ama hastane yönetimine bir müdahalemiz olamaz. Bu sistemde çalıştık.
Bu sistemi ben keşfetmedim. Zaten vardı. Biz yakındaki Tıp merkezlerinden hasta aldık. 112'ye rüşvet verme vs. gibi bir durum yok. Sevk süresinin uzadığı, ailenin rızasının olduğu hastaları aldık.
112 sistemindeki arkadaşlar özveri ile çalışıyor. Lafım yok. Ama İstanbul Avrupa Yakasında 4 tane yenidoğan bebek hasta sevk ambulans aracı var. Bununla ne yapabilirsiniz. Doğal olarak güçlü sevk sistemi olan öne geçiyor. Tapelere çok itirazım var. Özel hayatta olan konuşmalar kamuoyuna yansıyor. Ben normalde konuşsam öyle konuşmam.
Türkiye'de bu işler iyi yapıldı. Bu davada yargılanan insanlar da işlerini iyi yaptı. Biz bir raporla ateşe atıldık. Önyargı ile içeri alındık. Sağlık Bakanlığı yetkilileri araştırsın. Biz içeri girdikten sonra ölen bebek oranı ile biz dışarıda iken ölen bebek oranlarını karşılaştırsınlar. Ben biz içeri girdikten sonra ölüm oranlarının artacağına inanıyorum.
Beni 6 ay takip eden polisler de nasıl çalıştığımı bilir. Ben normalde gündüz çalışıyorum. Gece de arasalar hemen gelirdim. Polisler bana 'Hiç yerinde durmuyorsun' derdi."