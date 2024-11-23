Bebek katilleri tek tek hesap veriyor! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında...

"İNSANI İNSAN YAPAN NE KADAR DEĞER VARSA KAYBETTİM"

Fırat Sarı, savunmasına şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 ay önce savcı tehdit edilince kamuoyunda olay büyüdü. Toplumun etkilendiği bir durum oldu. Mahkemeye gelmek istedim. Ama hayata dair bir beklentim de kalmadı. Saç ekimi yaptırmadım. Hesaplarıma bakılsın. Param da yok. Aksine borcum var.

Örgüt yöneticiliğinden yattım. Sonra da örgütten ayrıldım. FETÖ kalkışmasından dolayı devletle bağım koptu. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa hepsini kaybettim. Hepsi benden söküldü.