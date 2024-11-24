İsveçli akademisyen Gardel: Netanyahu’yu yakalamalısınız

İsveç'te Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ile Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulundu. Prof. Dr. Mattias Gardell, "Filistin halkına yönelik soykırımı protesto etmek için buradayım. Bir yılı aşkın süredir insanlık tarihinin ilk canlı yayınlanan soykırımı devam ediyor. İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ve Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum. Soykırım, suçların en büyüğüdür. Bütün suçların en ağırı ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç, bu nedenle dünyadaki tüm insanları ilgilendiriyor" dedi.