Belediye başkanlarına mektup-1

KONUK YAZAR SELAHATTİN GEZER YAZDI

Cemil Tugay'a ve bütün belediye başkanlarına sabırla okuması gereken bir mektuptur... Eğer dünya da tıpkı insanlar gibi ideolojik davransaydı, kötü ve Allahsız insanlar nefes alamaz yaşayamazdı. Sadece iyi insanlar kalırdı... İdeolojinin penceresi kirlidir, güzellikleri göstermez ve yapılması gerekenleri düşündürmez! İdeoloji kargaşadır ve ideoloji asla hizmet yaptırmaz. Hangi düşünce ve tavır, adaletli davranmıyor ve insanlık için üretmiyor ise ideolojiktir ve yandaşçılıktır... Allah, dünyada sadece kendi yandaşlarını (inananları) kayırmıyor. Herkes ve bütün mevcudat rahmetinden ikramından faydalanıyor. İnsanların zehir olarak akıttığı ideoloji dışında kâinatta hiçbir ideoloji yoktur... Kâinatı ayakta tutan ve tertemiz yapan nizam ve intizamdır. Sadece insanlar kanun ve nizamın, yaradılış gayesinin dışına çıkınca ideoloji kurbanı oluyor, ideoloji yüzünden nizamı ve intizamı bozuyor, vazifesini layığı ile yapmıyor. Yapsa bile sadece yandaş kayırıyor, kendisini kayırıyor...

DOĞADA İDEOLOJİ YOKTUR

Eğer güneş ideolojiye göre hareket etseydi; sadece arzu ettiği kesimi aydınlığı ve ısısıyla kucaklardı. Eğer ahırlarda ideoloji olsaydı; ineklerden süt alamazdık; bir öküz bütün köyü örgütleyerek şehirleri haraca bağlardı... Kümes hayvanları kendilerini proleter hissetseydi yumurtanın üstünden kalkmaz; yumurtaya göz koyanın gözünü çıkarırdı. Vahşi hayvanlarda faşist zihniyet; balina ve fil gibilerde ise kapitalist aç gözlülük olsaydı; insanlar yeryüzünün akıllı köleleri olurdu... Bulut ideolojik davransaydı sadece kendi yandaşının üzerine yağar, diğerlerine bir damla zırnık koklatmazdı... Kâinattaki tüm nimetlerden; ağaçlardan, meyvelerden, hayvanlardan; taştan, topraktan, sudan, her kesimden insan, inanan da - inanmayan da istifade etmektedir... Siz, hiç faşist bulut, komünist rüzgâr gördünüz mü? Siz hiç sağcı kabak, solcu patlıcan, ortanın solu domates, ortanın sağı soğan gördünüz mü, işittiniz mi? Gerici şeftali ve erik; ilerici, çağdaş süt danası vs. yoktur... Üniversitelerde öğretilenlerin içerisinde çok yobaz akademik bilgi, ya da zındık denklem sağcı araştırma, solcu laboratuvar hiç yoktur. Matematik ve fizik vs. asla ideolojileri yakınına yaklaştırmaz ve yaklaşacak olanında yüzüne kesin sonucu çarpar...

İDEOLOJİ KARIN DOYURMAZ

Meyveler ve tüm lezzetler yandaş davranmıyor; kim eline alırsa tebessümü ile ağızdan içeri giriyor. İzmirli de Erzurumlu da vs. sağcılığı solculuğu kısaca ideolojiyi konserve veya turşu yapıp kışın tüketmez. İdeoloji karın doyurmaz, hakikatler ise her yerde ışık tutar ve mutlaka iş tutar ve de elden tutar. İnsanlara ve şehirlere yapılan gerçek ve akılcı hizmetler ise hem bu günü hem yarını doyurur... Ama ideolojiler insanlığa ve şehirlere kelepçe vurur; şehrin sokaklarına izimler hâkim olur. İdeolojinin eli kamçılı olduğu için hizmeti göremeyenler korkudan sessiz kalır, kuzu olur ve kaybeden hem kendisi hem gelecek olur. Oysa ideolojinin çaldığı düdüklerden biri de çevreciliktir, temizliktir, insanca - hakça yaşamak, bölüşmektir. Olsun, hiçbir şey olmasa da; hizmet görülmese de ideolojinin süslü ve kandıran sloganı var ya! Yaşasın bizim adam, yaşasın hizmet etmese de...

İNSANLIĞA BELA ETTİLER

Şeytan ve onun kurmayları sırf düzeni bozmak ve haksızlığı hâkim kılmak için ve düzensizlikten yararlanıp, düzenlerini korumak için insanlığın başına ideolojileri bela ettiler... Kendileri rahat içinde yaşarken, ideolojiyle baş başa bıraktıkları da kafa yormaz oldu. Böylece ideolojinin fikir babaları hiç yorulmadan, insanlık için bir şey üretmeden hâkimiyetlerini muhafaza etmiş oldular... At bir fikir ortaya ve taraftar topla sonra onun meyvelerini ye ve de tüm insanlık değerlerini de ye... İdeoloji, şehirler tertemiz olsun diye, insanların yüzü gülsün diye ter döktürmez. İdeoloji ulaşımı ulaşılmaz kılar, zamanın büyük kısmını duraklarda ve trafikte geçirtir. İdeoloji toplumları ölmeyecek kadar ayakta tutar, kendileri ise her türlü lüksün ve rahatlığın içinde dimdik ayaktadırlar. İdeoloji, ne vaat edilmişse üstüne sünger çeker ve yapılmayanların suçunu başkalarına yükler...

Devam edecek...