Tapu işlemlerinde değişiklik! 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

Tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amacıyla, tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacak.

Eski tip kimliklerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacağını uyarısı geldi. Tapu müdürlükleri bulundukları illerde vatandaşlara uyarı yaparak "Yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, eski nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir" denildi.

TAPUDA ÇİPLİ KİMLİK KARTI KULLANILIYOR

Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda; tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirildi.

OCAK AYI İTİBARİYLE İŞLEM YAPILMAYACAK

Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek.

Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara TBMM tarafından verilen kimlik belgelerinin ve avukat kimliklerinin tapu işlemlerinde kullanılmasına devam edilecek.

YENİ KİMLİK KARTI UYARISI GELDİ

Tapu Müdürlükleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmeleri uyarısında bulunuyor.