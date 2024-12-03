Çete üyesinin gizemli ölümü

KÜÇÜKÇEKMECE'DE dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Çim'in Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adının geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

SGK'YI dolandırabilmek için bebekleri öldüren yenidoğan suç çetesi, geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Bebekleri ölüme terk eden, mide bulandırıcı konuşmaları ile caniliklerini gözler önüne seren hastanenin doktorları ve çalışanları yakalanarak tutuklanmıştı.

Sağ kol bileğine iki adet iğne izine rastlanan Satılmış Çim'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fırat Sarı başta olmak üzere 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dosyasında, Satılmış Çim'in de ismi geçiyordu. İlk belirlemelere göre kolunda iki adet iğne izine rastlanan Çim'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

YENİDOGAN ÇETESİ DAVASINDA SANIKLARDAN SOK İTİRAFLAR

HAKSIZ kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava devam ediyor. Davanın 11'inci duruşması önemli itiraflara sahne oldu. Fırat Sarı'nın akıl hocası olmakla suçlanan sanık Mehmet Gürül, Sarı'dan 500 bin lira aldığını kabul etti ancak bu paranın borç olduğunu savundu. Gürül, "Sarı'ya verdiğim tek akıl; 'Çoluk çocuğunla vakit geçir. Hemşirelerle bu kadar ne işin var' demek" diye konuştu. Gürül'ün ardından hastane yöneticisi Murat Mantuş savunma yaptı. Mantuş, yöneticisi olduğu hastanenin yoğun bakımında, Sarı'nın sahibi olduğu Medisense isimli şirketten yönlendirilen hemşire çalıştırdıklarını itiraf etti.