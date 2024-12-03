MİT terörist başı Öcalan’ın eğittiği PKK’lıyı etkisizleştirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi. 31 yıldır örgütte faaliyet yürüten ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim alan teröristin 35 güvenlik gücümüzün şehit edilmesi eylemlerine bizzat katıldığı öğrenildi.

TAKİBE ALINMIŞTI

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010'da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi. Takibe alınan terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.