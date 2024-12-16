Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye’de terör örgütü tasfiye edilecek

Bakan Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2024 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, "PKK/YPG'nin ana gelir kaynaklarından biri olan ve petrolün ana bölgesi Deyrizor muhaliflerin kontrolüne geçti. Şu anda terör örgütü bu gelir kaynağından mahrum kaldı. TUSAŞ saldırısı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere kaynak sağlayan tesisler vurulmuştu. Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi" dedi.

'SİLAH BIRAKACAKLAR'

"Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir" diyen Bakan Yaşar Güler şöyle devam etti: "Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz. Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Bunu hem Suriye'deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye'yi terk edecek. Suriyeli olanlar silahlarını bırakacak. Bizim problemimiz sadece teröristlerle."

RUSYA'NIN DURUMU

Rusya'nın Suriye'deki birliklerini tam anlamıyla çektiğine yönelik kesin bir emare bulunmadığını belirden Güler, "Bazı gemileri bakım ve değişim kapsamında Rusya'ya götürebilirler. Şu anda oradan ayrılacaklarını sanmıyorum. Rus yetkili, Suriye'de kalmaya devam edeceklerini ve yeni yönetimle de bu konuda görüştüklerini açıkladı. Rusya, Suriye içerisinde farklı yerlerde bulunan değişik büyüklükteki birliklerini Tartus ve Lazkiye'ye topladı. Bölgedeki son gelişmelerden sonra her ülkenin bir oyun planı var. Biz savunma ve güvenlikle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve tüm tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın hava sahamızı kullandığı iddiaları da doğru değildir" diye konuştu.

"Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan'da Bağdat ve Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Türkiye- Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz" diyen Güler, "Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmek için görüşmelere devam ediyoruz. PKK'yı kendi problemi olarak da görmeye başlayan Irak'ın, PKK terör örgütünü "yasaklı örgüt" ilan etmesi yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşılıyor, en kısa sürede "terör örgütü" olarak da ilan etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DESTEK VERECEĞİZ'

Suriye'nin istikrarlı, demokratik ve siyasi açıdan birleşmiş müreffeh bir ülke olma vaktinin geldiğini ifade eden Güler şunları söyledi: "Bunun için bizler de Suriye'de kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, tam normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu çerçevede Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılacağına da inanıyoruz." Güler ayrıca "Filistin Devleti'nin kurulması şarttır" dedi.

TEGMENLERİN DİSİPLİN SÜRECİ

BAKAN Güler, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin, "Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı ifade ettik. Konu "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Kurul kararını henüz vermedi" dedi.

YENİ YÖNETİME SANS VERİLMELİ

BAKAN Güler, "Esad'ı deviren yeni yönetim ilk açıklamasında tüm hükümet kurumlarına, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlara saygı göstereceğini açıkladı. Ayrıca, kimyasal silah tespit etmeleri halinde elde edecekleri bilgileri şeffaf şekilde bildireceklerini özellikle ifade ettiler. Yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz. Talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.