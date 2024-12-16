Suriyeliler, Şam’ın Merce Meydanı’na astıkları ilanlarla yakınlarını arıyor

Şam'ın Merce Meydanı'ndaki anıtın duvarları, kayıp yüzlerce kişinin bulunması için asılan fotoğraflarla doldu.

Ülkenin dört bir yanından meydana gelen Suriyeliler, iletişim bilgileri ve isimlerinin olduğu fotoğraflı ilanlarla yakınlarını bulmaya çalışıyor.

Yakınları, haber alamadıkları sevdiklerinin hala hayatta olduğunu ve Esed rejimi devrilmeden önce rejim hapishanelerinde tutulduğunu düşünüyor.

"BİNLERCE MAHKUM KAYBOLDU"

Kamışlı ilçesinden gelen Halid, AA muhabirine, aradığı dayısının Filistin Şubesi ve Sednaya hapishanelerinde tutulduğunu öğrendiklerini söyledi.

Annesinin, dayısını 2018'de nakledildiği Sednaya'da ziyaret ettiğini ve orada olduğunu doğruladığını anlatan Halid, birkaç ay önce Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılan bir kişiden dayısının hayatta olduğu haberini aldı.

Halid, Sednaya'dan salıverilenlerin arasında dayısını bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi.

Dayısına kavuşma ümidiyle Merce'deki anıta ilan astıklarını belirten Halid, "Binlerce mahkum kayboldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor." dedi.

Assaf Elbehıs da yakını Daiç Asaf Bahid'in 2018'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

Elbehıs, Sednaya Hapishanesi'nden çıkanların arasında Bahid'i tespit edemediklerini dile getirdi.

Birisinin tanıyacağı umuduyla Bahid'in fotoğrafını bastırdığını belirten Elbehıs, "Bugün tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cesedini, ne izini. Lazkiye veya Humus'a götürüldüğünü söylüyorlar ama Allah bilir." diye konuştu.