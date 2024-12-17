Suriyelilerin dönüşü için yeniden açılan Yayladağı Gümrük Kapısı’nın altyapısı güçlendiriliyor

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüş trafiğinin kolaylaştırılması için 2013'te geçici olarak kapatılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı da söz konusu kapıda sınır güvenliğinin sağlanması, yolcu işlemlerinin sağlıklı şekilde yerine getirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.

TEKNİK ALTYAPI YERLİ VE MİLLİ PROJELERLE DESTEKLENİYOR

Gönüllü geri dönüşlerin artması üzerinde Yayladağı Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi için ilave personel görevlendirildi.

Bakanlığın, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile koordineli çalışmaları devam ederken yolcu ve eşya geçişlerinde uygulanan sistemsel altyapı hazır hale getirildi.

Kapının, ilgili diğer kurumların çalışmalarıyla kısa sürede ticari araç trafiğine de açılması planlanıyor. Bu hizmetin verilmesi için kapının karşı tarafından da gerekli altyapı ve organizasyonun oluşturulması önem taşıyor.

GÜMRÜK KAPILARININ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Bakanlık, bölgedeki diğer gümrük kapılarındaki altyapıyı güçlendirmek için yerli ve milli projelerle teknoloji yatırımlarını sürdürüyor.

Akçakale, Ceylanpınar, Çobanbey, Karkamış, Öncüpınar, Zeytindalı ve Cilvegözü gümrük sahalarında konuşlandırılan 9 araç ve konteyner tarama sistemiyle kontroller devam ediyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran yarı sabit araç ve konteyner arama sistemi, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yenilendi.

Kapılarda, kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılık risklerinin takibi ve tespiti ile gümrük iş süreçlerinin denetimine yönelik CCTV güvenlik kamera sistemlerinden de faydalanılıyor.

Bu kapsamında Şanlıurfa'daki Akçakale ve Gaziantep'teki Karkamış gümrük sahalarının CCTV kamera sistemleri, yüksek çözünürlüklü kameralarla yenilendi.

Çobanbey, Akçakale ve Öncüpınar gümrük sahalarına 3 mobil bagaj x-ray sisteminin daha kurulumu için nakil işlemleri de başlatıldı.

SINIR TİCARETİNİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin iç savaş öncesinde Suriye'ye yaptığı ihracat dikkati çekiyordu. Bu ülkeye ihracat, 2007'de 797,7 milyon dolar, 2011'de 1,6 milyar dolardı. Aynı dönemde Suriye'ye dış satımda kimyevi maddeler, çimento, demir veya çelikten eşyalar, pirinç, hayvansal ve bitkisel yağlar ile margarin, mermer ve travertenler öne çıkıyordu.

İhracatta önemli payı olan çimento, mermer ve travertenler ile demir-çelik sektöründe yer alan ürünlerin, coğrafi yakınlık dikkate alındığında Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin ihracatı açısından potansiyel taşıyacağı değerlendiriliyor.

Yayladağı Gümrük Kapısı'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin canlanmasına katkı sunması öngörülüyor. Bölgede diğer hudut kapıları üzerinden yapılacak ticaretin bölgesel ekonomik ilişkilerin güçlenmesine ve sınır ticaretinin yeniden şekillenmesine katkıda bulunması bekleniyor.