Suriye’de Esad sonrası toplu mezarlar ortaya çıkıyor

DERA'DA 12'DEN FAZLA TOPLU MEZAR BULUNDU

Suriye'nin güneyindeki Dera'nın İzraa ilçesinde, devrilen Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildi, bu sayısının artması bekleniyor.



Dera'da kazı çalışmalarını yürüten ve Baas rejiminin devrilmesinde etkili olan muhalif gruplar, iş makineleriyle yapılan çalışmalarda en az 31 ceset ortaya çıkardı. Mezarlarda çok daha fazla kişinin kalıntılarının yer aldığı sanılıyor.



Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda da Şam'ın bazı bölgelerinde toplu mezarlara işaret ediliyor.



2009, 2014 ve 2015 tarihli uydu görüntülerine ve Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nin iki eski çalışanın anlatılarına yer verilen rapor, Sednaya'da 2011'den bu yana devrik rejim tarafından işlenen cinayet ve işkenceleri, sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırıları ortaya koyuyor.



Raporda Sednaya Hapishanesi'nde öldürülenlerin cesetlerinin, kamyonlarla toplu mezarlara gömüldüğü ifade ediliyor.