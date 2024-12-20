Suriye’de Esad sonrası toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam ile Dera'da toplu mezarlar ortaya çıkarılırken, ülkede çok sayıda toplu mezarın olduğu düşünülüyor. Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Suriye genelinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şam'da Bağdat Köprüsü bölgesinde ve Dera'nın İzraa ilçesinde toplu mezarlar açıldı.
Şam'ın Hüseyniye bölgesinde ve Dera'da da toplu mezar alanları tespit edildi.
AA'nın, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığa ilişkin 16 Aralık'ta çektiği görüntüler üzerine Sivil Savunma harekete geçti.
Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde, hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar dikkati çekiyordu.
Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü düşünülüyor.