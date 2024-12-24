Görev şehitlerine veda...

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri kapsamında barikatlarla çevrildi. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından, bölgeyi güvenlik çemberine alan polis barikatlarının önünde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve pilotlar için saygı göstermek amacıyla barikatlara karanfiller bıraktı.

MUĞLA'DA meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevin zorluklarından bahsederken hava şartlarındaki değişkenliğe dikkat çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter binanın yanındaki boş alana düştü. Antalya'ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

'HER ŞARTTA GÖREVDEYİZ'

SAYKAL'IN geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde verdiği röportajda 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti. Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti.

Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz. Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz " ifadelerini kullanmıştı.

KAHRAMANLARA VEDA

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybeden 4 kişiden pilot Tamer Gönül (55), doktor Cengiz Coşkun (52) ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da tören düzenlendi. Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli pilot albay 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Törende gözyaşı döken ölen pilot ve sağlıkçıların yakınlarını sağlık personeli teskin etmeye çalıştı. Öz geçmişlerinin okunmasından sonra Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua edip helallik istedi. Törenin ardından Tamer Gönül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmit'e gönderildi. Doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri ise öğle namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.