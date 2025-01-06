Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında Milete Sesleniş konuşması yapıyor...

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ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI...

Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025'e merhaba dedik. Son 15 aydır tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barış yılı olmasını Allah'tan diliyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. 1 Ocak sabahı "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya haykırmıştır.

"KALICI KAZANIMLARA ODAKLANDIK"

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri gayemiz hep insana hizmet oldu. Eser ve hizmet siyaseti diyerek kavramsallaştırdığımız bu ilkemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Devlet idaresinde de insan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahibiz. 2024 yılını dış ticaret başta olmak üzere büyük başarılarla kapattık.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.

Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.

Asgari ücretteki artış sebebi ile maliyet belki 2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabiliyor. Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten, tamahkarlıktan ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır.

Bütçe imkanları elverdikçe yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefi ile uyumlu olarak belirleyeceğiz. Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarda değil gıda, konut, enerji gibi bir çok alanda arz yönlü tedbirlerle destekleyeceğiz. Hayat pahalılığıyla ilgili olarak en başında konut fiyatları ve kiralar geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Belli başlı alanlarda sadece dönemsel etkilerle açıklanamayacak fırsatçılık ve aşırı kâr hırsıyla olanlarla mücadele ediyoruz.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında kimi zaman uçurum oluşuyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir. Fırsatçılıkla mücadelede devlet elbette gerekeni yapmakta mükelleftir. Geçen yılki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde 1555 gerçek ve tüzel kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için de yoğun çaba harcıyoruz. 2024 yılında 1,3 milyon denetim yaptık. 1.4 milyar lira para cezası tatbik ettik. Sattığı ürünlere hile hurda karıştıranlara, milletin cebine el atanlara asla tolerans göstermiyoruz. Bu denetimlerimiz 2025 senesinde daha da artacak.

"FAHİŞ FİYAT SATANLARI BOYKOT"

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir. Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Vatandaşlar olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktadır.Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol katettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.