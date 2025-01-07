Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Görüşmede Ankara-Erbil ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik ve enerji başlıkları değerlendirilecek. Terörle mücadele konusundaki iş birliği de masada olacak.

Suriye'de son dönemdeki gelişmeler de ele alınacak. Son olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 16 Ekim 2024' te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

BAKAN FİDAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Resmi Konutu'nda bir araya geldi.