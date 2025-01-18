İlk esir takası yarın yapılacak

İsrail ve Hamas arasında anlaşma süreci dün sonuç verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.

LİSTE YAYINLANDI

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sulduğu belirtildi. Öte yandan, Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını söyledi. Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi yayımlandı. The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, söz konusu İsrailli esirlerin yarın saat 16.00'da serbest bırakılması için saatlerce çaba yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşması hem güvenlik kabinesi hem hükümet tarafından onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra "esirlerin serbest bırakılması sürecinin planlanan taslağa göre gerçekleştirilebileceği" belirtildi. Anlaşmaya göre, yarın 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak ve anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kad��nlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sürecini yürütecek, ICRC ekipleri Gazze'de tutulan esirleri İsrail ordusuna teslim edecek.

ARABULUCULARIN ÇABASI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla ortadan kalktı. Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri yayınlandı" denildi. Öte yandan katil İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra saldırıları devam etti. Bu süreçte düzenlediği saldırılarda 27'si çocuk, 31'i kadın, 101 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.