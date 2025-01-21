Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Kabinenin gündemi ise oldukça yoğun… Hamas ve İsrail arasında 15 Ocak'ta açıklanan Gazze Şeridi'ndeki esir değişim anlaşması ve ateşkes anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Toplantıda anlaşmanın sahaya yansımaları ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne destek adımları da değerlendirilecek.

ANKARA-ŞAM HATTINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Suriye'de 54 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim göreve başladı. Yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret ise geçen hafta gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, g��venlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek.

Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİ KONULARI DA MASADA

Toplantıda; Gazze'deki ateşkes ve Suriye konularının yanı sıra terörle mücadele ve ekonomiye ait başlıklar da ön planda olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili önemli adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.