Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özdağ, Erdoğan'ın, "casus FETÖ'yü Türk devletine soktuğunu, Türk devletini FETÖ'ye teslim ettiğini, FETÖ'ye paralel devlet kurdurduğunu" savunmuştu.