Başkan Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 2. kesimini hizmete açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 2. Kesim açılışını gerçekleştirdi. 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam uzunluğu 53,5 buçuk kilometre olan Malatya Çevre Yolu'muzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YOLUN 38,2 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

3 etap olarak projelendirilen çevre yolunun 2. Kesimini bugün hizmete aldıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Daha önce 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı Ayrımı-Hekimhan Ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ Bağlantı Yolu'nu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. Çevre yolunu 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu." dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, Elazığ Malatya-Ayrımı ve Pütürge Kavşağında son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

YOL MEDENİYETTİR

Video konferans yöntemi ile Malatya Çevre Yolu 2. Kesim açılış alanına bağlanan Başkan Erdoğan, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederek, "Yol medeniyettir." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla kurdeleyi keserek yolun resmi açılışını gerçekleştirdi.

MALATYA'NIN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 450 KİLOMETRE

Açılış töreninin ardından AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi Başkan Erdoğan'ın teşrifleri ve Bakan Uraloğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Uraloğlu, Malatya'nın ulaşım altyapısı hakkında da bilgi vererek "2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz onu yaklaşık 15 kat artırarak 450 kilometrelere çıkardık. Yine Karayollarının sorumluluğunda sıcak asfalt yoktu, onu da aşağı yukarı 350 kilometreye çıkardık. Malatya'ya ne lazımsa biz onu yapma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.