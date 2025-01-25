Fidan: AB’den önyargısız bir yaklaşım bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

YAPTIRIM MESAJI

ABD yeni yönetiminden CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılmasını ve Türkiye ile ABD'nin tam iş birliği potansiyelinin ortaya çıkmasını beklediklerini söyleyen Fidan, "Zaman zaman ABD'de siyasetin Türkiye-ABD ilişkilerinin belli boyutlarını rehin aldığını görebiliyoruz" dedi. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirten Fidan, "Türkiye'de AB'nin Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir perspektif sunması beklentisi var. AB'nin Türkiye'ye olan yaklaşımını önyargısız, gerçekçi ve liyakat esaslı bir çizgiye çekmesi her iki tarafın da yararına. 2024 Aralık ayında AB Genel İşler Konseyinde alınan kararları olumlu" diye konuştu.