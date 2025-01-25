Hamas, 4 İsrailli kadın esir askeri Kızılhaç’a teslim etti

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edilece��i Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filsitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

HAMAS: BUGÜN 121'İ MÜEBBET HAPİS MAHKUMU 200 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınlayarak, bunların 121'inin müebbet, 79'unun ise uzun süreli hapis mahkumu olduğunu bildirdi.

Esirler Medya Ofisinden paylaşılan isim listesine göre, bugün serbest bırakılması planlanan müebbet hapis mahkumu 70 kişi Filistin'den sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilecek Filistinlilerin hangi ülkeye gönderilecekleri belirtilmedi.

Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.