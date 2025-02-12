‘İsrail verdiği zararları tazmin etmek zorunda’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlediği ortak basın toplantısında, en son 2019 yılında ziyaret ettiği Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının asırlar öncesine dayandığını belirten Erdoğan, "Gelecek dönem, kapsamlı stratejik ortaklığın ruhuna uygun olarak iki ülke arasındaki münasebetleri yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesis etmek suretiyle ilerletmeye devam edeceğiz. Aziz kardeşimle, münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik.

Farklı alanlarda, sizlerin huzurunda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketlilik ve çeşitliliği, kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içindeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan

10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz.

Başbakan İbrahim'in, Erdoğan için kullandığı, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" sözleri dikkat çekti.

Sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp, somut işbirliği imkânlarını değerlendirdik.

Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik. Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMADI

Görüşmelerinde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin'e gönderdi. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmeli. Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şart. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin, ASEAN ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmesi noktasında ne gibi bir rolü olacağına yönündeki soru üzerine, "ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz?

Ayni, nakdi ne gibi desteklerde bulunabiliriz? Bu sadece ne Malezya'nın ne de Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLARIN LİDERİ VE ADALETİN SAVUNUCUSU"

MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'a övgülerde bulundu. Türkiye'nin Gazze'ye insani desteğini de öven Enver, "Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda ve Türkiye'den insani yardım olarak yüz gemi dolusu ekipman vesair destek gönderildi. Bu inanılmaz bir şey. Bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı" dedi. Enver, Başkan Erdoğan hakkında, "Dünya Müslüman aleminin lideri ve adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız" diye konuştu. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin varlığına işaret eden Enver, toplantı öncesinde çeşitli mutabakat zabıtları imzaladıklarını belirtti. Enver, iki ülke arasındaki işbirliğinin en yüksek düzeye ulaşması için kararlı olduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Enver İbrahim'e Pamukkale Beyazı renginde bir TOGG hediye etti.

TOGG HEDİYE ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Enver, "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.