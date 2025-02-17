"Babamdan 3 ismin tasfiyesi istendi"

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Ömer Aras'ın 13 Şubat'taki siyasete ayar vermek isteyen konuşmasının yankıları sürüyor. Eleştirilerin odağındaki TÜSİAD'ın, siyasetin üzerindeki gölgesi ve CHP ile karmaşık ilişkileri yeniden gündeme oturdu.

KILIÇDAROĞLU GELDİ

Tartışmalara ilişkin çarpıcı bir örneği eski CHP genel başkanlarından merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından böyle paylaştı: "İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı. 2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç, Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladı. Bu olayı ben babamdan dinledim."

İnan Kıraç

Aslı Baykal'ın bahsettiği olaydan 3 ay sonra Deniz Baykal, FETÖ'nün kaset kumpası nedeniyle istifa etti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Aslı Baykal'ın bu üç ismin Kılıçdaroğlu tarafından görevden uzaklaştırılmasının altını çizerek isimleri açıkladı: "Tasfiye edilmesi gereken isimler Onur Öymen, Önder Sav ve Mustafa Özyürek'ti. Üçünün ortak özelliği ulusalcı olmaları. 2010 yılının Şubat ayında İnan Kıraç, babamı ziyaret etti. Bu süreç çok önemli, çünkü açılım sürecinin başladığı tarih de birkaç ay öncesi. Babamın başında olduğu CHP açılıma çok net olarak karşı çıkmıştı. O zaman zarfında özellikle Onur Öymen'in, siyaset savunması bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı. Öymen, boy hedefi haline getirilmişti."

Onur Öymen

Öte yandan konuyla ilgili detayları da Onur Öymen kabul ederek doğruladı.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İNAN Kıraç 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayici. Uzun süre holdinglerinde üst düzey yöneticiliklerde bulundu. 1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak çalıştı. 2003 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Eşi Suna Kıraç, hem Koç'ların kurucusu Vehbi Koç'un kızı hem de holdingi babasıyla birlikte uzun yıllar yöneten isim. Ayrıca İnan Kıraç, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer aldı.