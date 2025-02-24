Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kritik kabine toplantısının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklıyor.

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ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ekonomiden dış politikaya, sanayiden dış güvenliğe kadar birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantımızı tamamladık. Güçlü Türkiye inşamızı sabırla sürdürüyoruz.

Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması da bunun başlıca sebeplerindendir. Liberal demokrasi ciddi bir krize girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen Liberal demokrasi, artık eski gücünü ve etkisini yitirmiştir.

"BATI GAZZE SINAVINDA SINIFTA KALMIŞTIR"

Topluma rota çizmekte, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum bugün budur.

Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

"AB'Yİ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARIR"

Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya kucak açmayı sürdüreceğiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

MUHALEFETE TEPKİ

Bizde iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet zihniyeti var. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında Sedan modeli de piyasaya sürülecek.

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