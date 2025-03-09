Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de olanlar provokasyon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amman'da, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer ile beraber, bölgesel güvenlik konularının ele alındığı toplantıya katıldı.

"SURİYE'DE OLANLAR PROVOKASYON"

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu. Lazkiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırıların "provokasyon" olduğunu belirten Bakan Fidan, "Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI: GEREĞİNİ YAPIN

Bölge ülkelerinin kendi sorumluluklarını üstlenmesi ve gereğini yapması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak konusunda kararlılığımız var." dedi.

Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

"İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz." diyen Bakanı Fidan "Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın bölgeden silinmesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Suriye için bölge ülkeleri olarak sorumluluk almalıyız. Bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.