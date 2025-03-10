AK Parti sözcüsü Çelik: Lazkiye’de mezhep provokasyonu var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de Alevilerin yaşadığı yerlerde yaşanan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mezhep provokasyonu var, Esad rejiminin artığı olan güçler" dedi. Çelik'in açıklamaları şöyle: "Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz. Hukuka bağlılık temelinde bir tablonun ortaya çıkması son derece önemli. Kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkması kritiktir. Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir yönetim. Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor" dedi.

"GELİŞMELERE HAKİMİZ"

ÇELİK, "Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği söz konusu olduğunda, Suriye konusu gündeme geldiğinde tüm hassasiyetlerini, tüm grupların haklarının korunması gerektiğini, azınlıklara dönük haksızlık yapılmaması gerektiğini ve kadın hakları konusunda hassasiyetlerini sürekli olarak vurgulamıştır. Son olaylar temelinde provokasyonlar ortaya çıktı ve sivil kayıplar yaşandı. Biz bu Lazkiye olaylarını ilk duyduğumuzda toplantıdaydık ve 30 saniye içerisinde bu yönetime karşı bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubun adını duyduğumuzda, bunun odağında neyin olabileceğini tespit ettik. Türkiye, sahadaki her gelişmeye hakimdir. Bu saldırı dalgası esasında Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek adına birileri tarafından kullanılan bir takım güçlerdir" diye konuştu.

"SİVİLLER SUÇLANAMAZ"

"ARAP, Türk, Alevi, Sünni, Nusayri tüm grupları, hiçbir şekilde terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Çelik, "Tüm gruplara kardeşlik temelinde yaklaşıyoruz. Esad rejiminin katliamları Nusayrilere mal edilemez. Sivil insanlar suçlanamaz. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez. Nusayri terörist, Sünni terörist, Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Cumhurbaşkanımız Batılı liderlere özellikle söylemektedir. Yeni Zelanda'da saldırı gerçekleştiğinde Hristiyan terörü demiyoruz ama sizler İslami terör diyorsunuz" dedi.