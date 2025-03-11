Devlet Bahçeli: Siyonist barbarlık devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki olaylarla ilgili paylaşım yaptı. Bahçeli şu ifadelere yer verdi: "6 Mart 2025 tarihinden itibaren özellikle Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlak veren, müteakiben Hama, Humus ve Dera kentlerine de sıçrayan silahlı ve sipariş çatışmalar komşu coğrafyaların huzur ve istikrarı kadar ülkemizin de barış ortamını tehdit edici kırattadır."

"YOLU YOL DEĞİL"

"Suriye'nin küllerinden yeniden doğuşuna direnen ve böylesi müessir doğruluşa engel çıkarmayı hedefleyen taşeronları eliyle kaos imalatına girişmiştir" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Baas kalıntılarının kukla işlevi gördüğü, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyet halinde bulunduğu, Siyonist barbarlığın devrede olduğu karanlık tablo tüm vahametiyle ortadadır. CHP'nin Baas zihniyetinin tetikçisi gibi hareket edip istismar kampanyasına tevessül etmesi hastalıklı ve hasmane siyasetinin yeni bir türevidir. CHP'nin Baas uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur. CHP'nin yolu yol değildir."

Öte yandan Bahçeli DEM Parti'nin de duruşunu netleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.