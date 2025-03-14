Son dakika: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un liderliğindeki örgüte operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Erkan Kırk'un da bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YASADIŞI BAHİS SİSTEMİ

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurduğu ve

firma bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği şeklinde tespitler yer aldı.

MASKELEME İŞLEMİ YAPILDI

Şüphelilerin bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği ve 3. şahıslar adına sahte hesaplar açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskelenme işlemi yapıldı.

MASAK RAPORUNDA TRANSFERLER YER ALDI

MASAK ve Merkez Bankası'nın Denetim raporlarına göre, 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi olduğu, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap tespit edildiği ve bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü yer adlı. Kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedilen raporda, IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin tespitler olduğu yer aldı.

BAHİS PARASIYLA KURULAN ŞİRKETLER

Soruşturmada, Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank'ı satın aldıkları daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi.

Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddialar arasında.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şiphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.