Başkan Erdoğan MSÜ iftarında konuşuyor

Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında konuşuyor.

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ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Çanakkale Zaferi, işgalci güçlerin 'hasta adam' olarak gördükleri bir milletin yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. Milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi'yle ateşlenmiştir. 110 yıl önceki hayasız akımları nasıl bozguna uğratıp milletin kardeşliği temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bölücü terör örgütünden ilelebet kurtulmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız.

Siyonist rejim Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bunu hesabını elbet verecekler.

Ayrıntılar gelecek