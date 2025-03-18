CHP’li başkanlardan Bakan Kurum’a teşekkür

KAHRAMANMARAŞ'TA belediye başkanlarının katıldığı il koordinasyon toplantısında CHP'li belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kentin yeniden inşasındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek için Kahramanmaraş'a giderek il koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, "İlçemiz çok güzel olacak. Bunun için gerçekten şahsım adına minnettarım" dedi. Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Son 4-5 ayda Elbistan'da yoğun bir çalışma var. Bu yüzden de size teşekkür ediyoruz" diye konuştu.