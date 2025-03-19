Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Tek başına apar topar ön seçimi bunun için yapmak istediler

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Baykal, yolsuzluk operasyonuna destek verdi, 'Ön seçim' kararına atıfta bulundu. Baykal, "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmekti" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA
İBB Başkanı Ekrme İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı. İmamoğlu, ilk olarak Mali Şube'de ifadeye alındı.
MURAT ONGUN VE MAHİR POLAT DA GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da gözaltına alınan isimler arasında. Yine son seçimde Fatih Belediye Başkan adayı olan, seçilemeyince de İBB'de Genel Sekreter olan Mahir Polat da gözaltına alındı.
106 isim hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
DENİZ BAYKAL'IN KIZINDAN OPERASYONA DESTEK
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yolsuzluk operasyonuna destek geldi. Baykal, dikkat çeken ifadeler kullandı:
Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.
"BU SORUŞTURMALAR TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"
Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.
"CHP TAKVİM BELİRLEYİP KURULTAY YAPMALI"
Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.