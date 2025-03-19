SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile beraber kimler gözaltına alındı? İşte isim isim tam liste...

Türkiye güne büyük yolsuzluk operasyonu ile uyandı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat ve birçok isim gözaltına alındı. Savcılık 100'e yakın isme gözaltı işlemi talep ederken, 82 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda gözaltına alınan isimler merakla araştırılmaya başlandı. Gözaltı kararı verilenler arasında oldukça dikkat çeken isimler var. İşte gözaltına alınanların isimleri...

Ekrem İmamoğlu, bu sabah 07.00 sıralarında Sarıyer'deki konutunda gözaltına alındı. Vatan Emniyet'e getirilen İmamoğlu ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun yanı sıra İBB'nin kritik isimleri Murat Ongun ve Mahir Polat da gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Gözaltı kararı verilen isimler arasında dikkat çeken isimler var. Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Mert Açıl o isimlerden biri. Yine İlbak ve Nuhoğlu da listede göze çarpanlar arasında yer alıyor. İmamoğlu'nun şirketinin üst düzey yöneticisi Tuncay Yılmaz da o listede.