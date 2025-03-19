SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile beraber kimler gözaltına alındı? İşte isim isim tam liste...

Türkiye güne büyük yolsuzluk operasyonu ile uyandı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat ve birçok isim gözaltına alındı. Savcılık 100'e yakın isme gözaltı işlemi talep ederken, 82 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda gözaltına alınan isimler merakla araştırılmaya başlandı. Gözaltı kararı verilenler arasında oldukça dikkat çeken isimler var. İşte gözaltına alınanların isimleri...
EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu, bu sabah 07.00 sıralarında Sarıyer'deki konutunda gözaltına alındı. Vatan Emniyet'e getirilen İmamoğlu ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun yanı sıra İBB'nin kritik isimleri Murat Ongun ve Mahir Polat da gözaltına alındı.
100'E YAKIN İSME GÖZALTI
Büyük yolsuzluk operasyonu ve Kent Uzlaşısı nedeniyle 100'e yakın isme gözaltı kararı verildi.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR
Gözaltı kararı verilen isimler arasında dikkat çeken isimler var. Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Mert Açıl o isimlerden biri. Yine İlbak ve Nuhoğlu da listede göze çarpanlar arasında yer alıyor. İmamoğlu'nun şirketinin üst düzey yöneticisi Tuncay Yılmaz da o listede.
İşte gözaltıların tam listesi:
"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen,
Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."