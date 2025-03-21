Ekrem İmamoğlu neden gözaltında? 7 suçlama, 4 ihtimal var! İBB'ye kayyum mu atanacak?

Ekrem İmamoğlu'nun Villacısı olarak bilinen ve Boğaz'daki 3 lüks villayı İmamoğlu'na 15 milyon TL gibi komik bir paraya veren Ali Nuhoğlu 40 milyon TL para ile yakalanarak gözaltına alındı. Ali Nuhoğlu'nun ofisindeki kasadan da 1.3 milyon dolar çıktı. Nuhoğlu'nun batmak üzereyken Ekrem İmamoğlu tarafından kurtarıldığı ve KİPTAŞ'tan 2.1 milyarlık ihale aldığı da belirtiliyor.

Emrah Bağdatlı da gözaltına alınması istenen isimlerdendi. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ile birlikte Medya A.Ş.'deki yolsuzluktan suçlanıyordu. Emrah Bağdatlı, İtalya'ya kaçtığı için gözaltına alınamadı.

İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında;

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"

Şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı.

Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.