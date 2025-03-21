Ekrem İmamoğlu neden gözaltında? 7 suçlama, 4 ihtimal var! İBB'ye kayyum mu atanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, PR ve ajans işlerini yürüten Necati Özkan'a da gözaltı işlemi yapıldı.
106 KİŞİNİN 88'İ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu'nun dışında 105 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 88'i bugün itibarıyla gözaltına alındı.
ALEX'İN KANKASI VE ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ DE GÖZALTI LİSTESİNDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Alex De Souza'nın Türkiye'deki en yakın arkadaşlarından olan Murat Kapki ve Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltı listesinde yer aldı. Merthan Açıl'ın yurt dışında olduğu ve gözaltına alınamadığı öğrenildi.
ALİ NUHOĞLU 40 MİLYON TL PARA İLE YAKALANDI
Ekrem İmamoğlu'nun Villacısı olarak bilinen ve Boğaz'daki 3 lüks villayı İmamoğlu'na 15 milyon TL gibi komik bir paraya veren Ali Nuhoğlu 40 milyon TL para ile yakalanarak gözaltına alındı. Ali Nuhoğlu'nun ofisindeki kasadan da 1.3 milyon dolar çıktı. Nuhoğlu'nun batmak üzereyken Ekrem İmamoğlu tarafından kurtarıldığı ve KİPTAŞ'tan 2.1 milyarlık ihale aldığı da belirtiliyor.
MURAT ONGUN'UN EN YAKININDAKİ İSİM İTALYA'YA KAÇTI
Emrah Bağdatlı da gözaltına alınması istenen isimlerdendi. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ile birlikte Medya A.Ş.'deki yolsuzluktan suçlanıyordu. Emrah Bağdatlı, İtalya'ya kaçtığı için gözaltına alınamadı.
İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında;
19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"
Şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı.
Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.
Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.
Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.
Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.
AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.
İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar da merak ediliyor. İmamoğlu, 7 suçtan gözaltına alındı.
İşte yöneltilen suçlamalar:
Suç örgütü yöneticisi olmak
Suç örgütüne üye olmak
İrtikap
Rüşvet
Nitelikli dolandırıcılık
Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
İhaleye fesat karıştırmak
KENT UZLAŞISINDA DA İMAMOĞLU'NUN ADI GEÇİYOR
Yerel seçimlerden önce Kent Uzlaşısı kapsamında belediye iştiraklerine terörle iltisaklı isimlerin alındığı, terör örgütüne finans aktarıldığı gibi iddialar bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu dosyada da adı geçiyor. İmamoğlu, Kent Uzlaşısı ile ilgili ifade verecek.
İMAMOĞLU VE İBB'Yİ NE BEKLİYOR?
Soruşturmanın ardından neler olabileceği de merak ediliyor. Bu noktada 4 ihtimal var:
Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.