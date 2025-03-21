SON DAKİKA: Büyük yolsuzluk operasyonunda sıcak gelişme! Ertan Yıldız da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı. İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu'daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor. Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM'nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik'e sızdırdı

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. İlk günden beri aranan Ertan Yıldız, Capacity AVM'den rüşvet istemesi ve başka rüşvet olaylarına adı karışmasıyla suçlanıyor.

"5 MİLYON EURO VERİN"

Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu: "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız." Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.

RÜŞVETİ KABUL ETMEYİNCE CEZA KESİLDİ

AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.