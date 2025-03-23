SON DAKİKA: Aslı Baykal'dan CHP'nin sokak çağrısına sert sözler: Yanlarında başkası olmayınca çok suçlu görünüyorlar

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ve 89 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Sanıklar sulh cezaya sevk edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara sokak çağrısında bulundu. Yine CHP'li birçok yönetici de sokak çağrısı yaparak, polislerle vatandaşları karşı karşıya getirdi. Sokağa çıkan bazı provokatörler polislere taş, havai fişek, balta, asit gibi maddelerle saldırdı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye çok sert tepki geldi. Baykal, "Her adımda yanlarına birilerini alma çabası. Çünkü yanlarında başkası olmayınca çok suçlu görünüyorlar. İşte tam bu yüzden önseçim aldatmacasına katılıp oy kullanmamak gerekiyor." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan. Gerekirse Taksim" diyerek sokak çağrısı yaptı. Birçok ilde provokatörler polislere saldırdı. 343 kişi gece boyunca gözaltına alındı. Birçok polis de yaraland. Bir polise asitle saldırılırken, bir polise ise balta fırlatıldı. Bazı noktalarda tornavidalar ele geçirildi.