SON DAKİKA: Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı

Son dakika haberleri...Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ve Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi.
Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanacak.
İŞTE TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN İSİMLER
Terör soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanacak
BAŞSAVCILIKTAN O KARARA İTİRAZ EDECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nu silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Hakimlik, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığını belirterek bu suçtan tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Başsavcılık bu karara itiraz edeceğini açıkladı.
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